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Группа «Северный Флот» приглашает туляков на концерт

Группа «Северный Флот» приглашает туляков на концерт

13 марта в Concert Hall группа «Северный Флот» презентует новый сингл и представит свои лучшие песни. Начало в 20.00.

За плечами у музыкального коллектива несколько синглов, три полноценных студийных альбома и фильм-концерт. В данный момент группа активно готовит четвертый альбом, выход которого запланирован на 2021 год. И уже сейчас у вас есть возможность услышать живьем новый сингл с будущей пластинки петербургских рок-викингов!
 
Каждый концерт «Северного Флота» — это неизменно качественное шоу и атмосфера настоящего рок-праздника. Вы непременно споете с группой любимые песни, насладитесь новой музыкой и необычным ярким видеорядом, сопровождающим каждую композицию.
 

Билеты можно купить онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 18:03 0
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