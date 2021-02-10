Группа «Северный Флот» приглашает туляков на концерт

13 марта в Concert Hall группа «Северный Флот» презентует новый сингл и представит свои лучшие песни. Начало в 20.00.

За плечами у музыкального коллектива несколько синглов, три полноценных студийных альбома и фильм-концерт. В данный момент группа активно готовит четвертый альбом, выход которого запланирован на 2021 год. И уже сейчас у вас есть возможность услышать живьем новый сингл с будущей пластинки петербургских рок-викингов!

Каждый концерт «Северного Флота» — это неизменно качественное шоу и атмосфера настоящего рок-праздника. Вы непременно споете с группой любимые песни, насладитесь новой музыкой и необычным ярким видеорядом, сопровождающим каждую композицию.

Билеты можно купить онлайн:

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