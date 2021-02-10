Особая жестокость: в Туле осудили убийц молодой женщины

26 августа 2019 года двое пьяных мужчин в течение нескольких часов издевались над потерпевшей, а потом задушили ее.

Сегодня, 10 февраля, в Туле 30-летний и 27-летний мужчины признаны виновными в убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что 26 августа 2019 года обвиняемые перевозили 26-летнюю потерпевшую в багажнике автомобиля, периодически останавливая машину, чтобы избить свою жертву. Ближе к вечеру они привезли девушку в лесополосу около деревни Череуга в Ясногорском районе. Там над ней несколько часов жестоко издевались, после чего задушили и закопали

Причиной убийства стала ревность одного из обвиняемых – мужчина узнал, что потерпевшая, с которой он сожительствовал и расстался, нашла себе другого.

Решением суда обвиняемым назначено наказание в виде 16 и 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

