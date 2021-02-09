Безработная тулячка обокрала маму бывшего сожителя

В Туле полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 57-летняя женщина. Она заявила, что из ее квартиры пропали золотые украшения на сумму в 120 тысяч рублей.

Выясняя обстоятельства преступления, полицейские установили, что сын потерпевшей не так давно расстался с сожительницей. Именно 28-летняя ранее судимая тулячка и умыкнула золото еще во время совместной жизни с сыном потерпевшей.

Сейчас женщина задержана, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».