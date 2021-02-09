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Безработная тулячка обокрала маму бывшего сожителя

Безработная тулячка обокрала маму бывшего сожителя

Ранее судимая гражданка планомерно тащила золотые украшения из квартиры молодого человека.

В Туле полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 57-летняя женщина. Она заявила, что из ее квартиры пропали золотые украшения на сумму в 120 тысяч рублей.
 
Выясняя обстоятельства преступления, полицейские установили, что сын потерпевшей не так давно расстался с сожительницей. Именно 28-летняя ранее судимая тулячка и умыкнула золото еще во время совместной жизни с сыном потерпевшей.
 
Сейчас женщина задержана, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:47 +1
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