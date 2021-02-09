Как семьям получить выплату на детей в 5000 рублей

Заявление можно подать до 31 марта 2021 года.

Пенсионный фонд напомнил тульским семьям, что на рожденных в период с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года детей положена единовременная выплата в 5000 рублей.

Она назначается на основании ранее поданных заявлений для ежемесячной выплаты на детей до 3-х лет и единовременной от 3-х до 16 лет.

Если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей в течение прошлого года, необходимо подать заявление. Сделать это нужно до 31 марта 2021 года включительно.

Документ можно подать на портале госуслуг или лично в клиентской службе территориального органа Пенсионного фонда.

В заявлении указываются данные свидетельств о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги. Заявление также необходимо, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Получить консультацию по вопросу единовременной выплаты на детей можно в колл-центре Отделения ПФР по Тульской области по номеру 8−800−600−03−81.