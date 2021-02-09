Совет Федерации поддержал перевод прокурора Тульской области в Ростов

Фото: council.gov.ru.

9 февраля Комитеты Совета Федерации провели консультации по кандидатурам для назначения на должность региональных прокуроров. В их числе — прокурор Тульской области Роман Прасков , которого Президент Владимир Путин предложил перевести на аналогичную должность в Ростов.

В ходе обсуждения были отмечены достижения кандидатов в области прокурорского надзора. Также кандидаты подробно ответили на вопросы сенаторов, касающиеся решения важных, социально значимых проблем.