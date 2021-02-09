Фото: council.gov.ru.
Совет Федерации поддержал перевод прокурора Тульской области в Ростов
Кандидаты подробно ответили на вопросы сенаторов, касающиеся решения важных, социально значимых проблем.
9 февраля Комитеты Совета Федерации провели консультации по кандидатурам для назначения на должность региональных прокуроров. В их числе — прокурор Тульской области Роман
Прасков, которого Президент Владимир Путин предложил перевести на аналогичную должность в Ростов.
В ходе обсуждения были отмечены достижения кандидатов в области прокурорского надзора. Также кандидаты подробно ответили на вопросы сенаторов, касающиеся решения важных, социально значимых проблем.
«По итогам совместного заседания в соответствии с частями 8 и 9 статьи 188 Регламента Совета Федерации
Председателю СФ Валентине Матвиенко будет направлено заключение для информирования Президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций», — сказал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
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