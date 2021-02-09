новости
новости
Регистрация
Совет Федерации поддержал перевод прокурора Тульской области в Ростов
Фото: council.gov.ru.

Совет Федерации поддержал перевод прокурора Тульской области в Ростов

Кандидаты подробно ответили на вопросы сенаторов, касающиеся решения важных, социально значимых проблем.

9 февраля Комитеты Совета Федерации провели консультации по кандидатурам для назначения на должность региональных прокуроров. В их числе — прокурор Тульской области Роман Прасков, которого Президент Владимир Путин предложил перевести на аналогичную должность в Ростов.
 
В ходе обсуждения были отмечены достижения кандидатов в области прокурорского надзора. Также кандидаты подробно ответили на вопросы сенаторов, касающиеся решения важных, социально значимых проблем.
 
«По итогам совместного заседания в соответствии с частями 8 и 9 статьи 188 Регламента Совета Федерации Председателю СФ Валентине Матвиенко будет направлено заключение для информирования Президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций», — сказал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:34 +1
Другие статьи по темам
Событие
Совет Федерациипрокуратура Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Безработная тулячка обокрала маму бывшего сожителя
Безработная тулячка обокрала маму бывшего сожителя
В Зареченском округе 8 УК не очищали снег и наледь в некоторых дворах
В Зареченском округе 8 УК не очищали снег и наледь в некоторых дворах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.