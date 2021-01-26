Тульское УМВД опровергло версию поисковиков «Лизы Алерт» о бездействии полиции и причине смерти пенсионера

В ведомстве сообщили: волонтер доставлен в отдел для проверки его причастности к преступлению, а причина смерти пенсионера вовсе не связана с переохлаждением.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали свою версию событий, которые происходили в пос. Бегический Богородицкого района. Там в субботу вечером пропал пенсионер.

Прибывшие на место волонтеры «Лизы Алерт» заявили, что полицейские не дали возможности оперативно начать поиск, забрав первого приехавшего волонтера в отдел. Это, по их мнению, возможно, помешало вовремя найти пропавшего пенсионера. По словам руководителя поискового отряда Сергея Юстуса, тело было обнаружено только ранним утром без одежды недалеко от дома. Часто люди при сильном переохлаждении ощущают сильный жар и раздеваются, несмотря на мороз. Именно поэтому замерзающих людей находят обнаженными. В связи с этим поисковики предположили, что пенсионер скончался от переохлаждения.

Однако у полиции другое мнение на этот счет:

«Распространяемая в сети Интернет информация о том, что якобы сотрудники полиции Богородицкого района не предприняли своевременных мер по розыску без вести пропавшего гражданина, не соответствует действительности.

Установлено, что информация в МО МВД России „Богородицкий“ о безвестном отсутствии 70-летнего мужчины поступила 24 января в 00.07 и была зарегистрирована в установленном порядке. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции. У места проживания разыскиваемого находились его сосед с внешними признаками алкогольного опьянения, а также второй мужчина, представившийся добровольцем поисковой организации. Пояснения указанных граждан имели противоречивый и несвязный характер. В связи с чем, правоохранители приняли решение доставить их в отдел полиции для проверки на причастность к возможному противоправному деянию.

В это же время оперативный дежурный МО МВД России „Богородицкий“ принял все необходимые меры для розыска пропавшего, в том числе ориентировал на поиск оперативные службы района.

При проведении поисковых мероприятий труп разыскиваемого мужчины обнаружен в 200 метрах от дома. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила за несколько часов до обращения граждан в правоохранительные органы. Причина смерти не связана с переохлаждением, а относится к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также установлено, что сосед мужчины и доброволец поисковой организации самостоятельно вели поиски 23 января, начиная с 17−00, а в полицию обратились лишь 24 января в 00.07.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Отдельно в УМВД пояснили, в каком противоправном деянии полицейские заподозрили добровольца и соседа пропавшего.

23-летний волонтер ранее был уже судим, а вскоре ему грозит еще одна судимость — он находится под следствием по факту вандализма, совершенного на территории кладбища в Богородицке.

Сосед же пропавшего Александра был выпивши. Стражи порядка предположили, что они оба могут быть причастны к исчезновению пенсионера и доставили их в отдел для проведения бесед с каждым по отдельности и уточнения данной версии. Но она не нашла подтверждения, и оба мужчины были доставлены обратно в поселок, где присоединились к поискам и в итоге нашли пенсионера, но уже мертвым.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что во время беседы с волонтером и соседом в отделе полиции на месте исчезновения уже работали сотрудники других оперативных служб.