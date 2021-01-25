Пропавший пенсионер умер, пока полиция «воспитывала» волонтера «Лизы Алерт»

Вместо поисков волонтер провел три часа часа в полиции – ему высказали всё, что думают о его деятельности.

23 января в поселке Бегичевский Богородицкого района пропал местный житель, 70-летний Александр Сапожников. Мужчина вечером ушел на родник и домой не вернулся. Его сосед позвонил в полицию, но там сказали ждать до утра. Тогда сосед сообщил о случившемся на горячую линию ПСО «Лиза Алерт».

Заявка на поиск пенсионера поступила за 10 минут до полуночи. Из вводных данных стало ясно, что пропавший вряд ли найдет дорогу в темноте самостоятельно, так как имеет серьезные проблемы со здоровьем: потерю памяти и плохое зрение. Информационные координаторы (инфорги) приступили к сбору информации о пропавшем: обзванивали больницы, обменивались информацией с сотрудниками полиции и МЧС.

Руководитель тульского поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Юстус рассказал о странном отношении полиции:

Сергей Юстус – Буквально через 20 минут после получения информации к дому пропавшего пришел первый доброволец, он жил недалеко и хорошо знал местность. Он планировал вместе с соседом Александра Сапожникова оперативно начать поиски. В 0.37 к дому пропавшего прибыли сотрудники полиции. Однако их действия в корне отличались от привычных взаимоотношений с заявителем и добровольцами. Сотрудники в приказном тоне усадили добровольца и заявителя в служебный автомобиль и увезли в Богородицк, где в отделе провели «воспитательную» беседу и высказали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы добровольцу и заявителю. То есть всё это время сотрудники полиции никаких мер по поиску пропавшего мужчины не предпринимали и другим не давали возможность проводить должным образом поиск. Если бы они хотели принять заявление о пропаже мужчины, приняли бы его на месте. Это занимает не более 15 минут, и написать документ можно даже на капоте машины, для этого нет необходимости ехать в отдел.

Ночью найти добровольцев не так-то легко, поэтому готовые помочь люди начали прибывать в поселок только через некоторое время после того, как волонтера забрали в полицию. Только около четырех утра начались поиски с другими волонтерами. Отрабатывались три возможных маршрута: родник, поселок и кладбище, где относительно недавно был похоронен близкий родственник пропавшего мужчины.

– К 4.00 вернулись сотрудники полиции с заявителем и нашим добровольцем. Он в составе одной из групп подключился к поискам. В итоге его группа и нашла в 4.55 тело Александра Сапожникова. Он был мертв, но тело еще даже не остыло. Скорее всего, из-за проблем со зрением он свернул с тропинки, не смог найти дорогу в темноте, выбился из сил, замерз и погиб. Если бы поиски начались в 0.37, он, возможно, остался бы жив. Нам очень жаль, что мы не успели, нам жаль, что сотрудники полиции отнеслись к поиску пропавшего не с должным профессионализмом, — говорит Сергей Юстус.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что по данному факту ведомство проводит проверку.

Сергей Юстус отмечает, что ранее такие ситуации случались, но в большинстве случаев удавалось всё уладить.

– Подобный случай произошел в марте 2019 года в Волово. Тогда искали пенсионерку, которая пропала на трассе М4, когда ехала из Москвы в Ростов-на-Дону. Тогда полиция заявила нам, что не нуждается в помощи. Однако мы всё же приехали небольшой группой, нашли кемпинг, где останавливался автобус, в котором ехала пенсионерка, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Были очень тогда удивлены, что полиция, которая отказалась от нашей помощи, не проверила записи с камер. На них видно, как пенсионерка на стоянке договаривается о чем-то с водителем стоящего рядом автобуса и уезжает на нём.

Оказалось, что водитель её автобуса курил всю дорогу, а пожилая женщина сидела прямо за ним. Она попросила прекратить курить и пригрозила, что в противном случае выйдет из автобуса, но водитель ей ответил, что всегда курил и будет курить. У пенсионерки оказался железный характер, она сдержала свое слово и пересела в другой автобус, а в месте, где ей уже было не по пути, просто вышла и уехала в нужном направлении. История эта закончилась хорошо, женщина благополучно доехала до Ростова.

Когда пропадает близкий человек, не стоит долго ждать, а лучше сразу звонить в полицию, ведь для того она и существует, чтобы защищать своих граждан. Но иногда ситуация становится вдруг странной и даже дикой на взгляд нормального человека.