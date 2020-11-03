Погром на кладбище в Богородицке: надгробия и кресты разрушил пьяный мужчина

В Богородицке Тульской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в надругательстве над могилами на городском кладбище. Напомним , о происшествии стало известно в первой половине октября. Всего было зафиксировано шесть случаев повреждения крестов и надгробий.

Во время оперативных мероприятий полицейские получили информацию о том, что в момент происшествия на кладбище находился некий мужчина. После этого стражи порядка начали изучать круг лиц, которые склонны к нарушению закона и подходят по приметам.

«Проделанная работа дала результат. В отделе МВД выяснили, что к противоправному деянию может быть причастен 23-летний неработающий ранее судимый житель района. По предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения он нанес разрушения в местах захоронений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В рамках расследования будут установлены все детали совершенного деяния.