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Погром на кладбище в Богородицке: надгробия и кресты разрушил пьяный мужчина

Погром на кладбище в Богородицке: надгробия и кресты разрушил пьяный мужчина

В отношении вандала возбуждено уголовное дело.

В Богородицке Тульской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в надругательстве над могилами на городском кладбище. Напомним, о происшествии стало известно в первой половине октября. Всего было зафиксировано шесть случаев повреждения крестов и надгробий.
 
Во время оперативных мероприятий полицейские получили информацию о том, что в момент происшествия на кладбище находился некий мужчина. После этого стражи порядка начали изучать круг лиц, которые склонны к нарушению закона и подходят по приметам.
 
 
«Проделанная работа дала результат. В отделе МВД выяснили, что к противоправному деянию может быть причастен 23-летний неработающий ранее судимый житель района. По предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения он нанес разрушения в местах захоронений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В рамках расследования будут установлены все детали совершенного деяния.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:01 +3
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Тульская областьБогородицк

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