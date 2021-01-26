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Туляки получат бессрочные минуты и гигабайты

Туляки получат бессрочные минуты и гигабайты

Мобильная связь в нашем регионе становится еще выгоднее.

Теперь остатки пакета на тарифах Tele2 будут накапливаться вечно, и клиенты смогут использовать их в любое время. Услуга бесплатна и не предусматривает никаких ограничений.

Как отметил Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, в компании стремятся поддерживать образ жизни абонентов, следовать трендам и запускать именно те продукты, которые ожидают пользователи.

– Tele2 первой на рынке предложила возможность переноса остатков и не остановилась на этом. Мир меняется, а вместе с ним – поведение и потребности людей, – рассказал Олег Решетин. – Становится сложнее предугадать, сколько минут потребуется в одном месяце, сколько гигабайтов в следующем и хватит ли количества услуг в пакете. Поэтому абсолютно логичным развитием продукта стало то, что оплаченные минуты и гигабайты всегда будут оставаться у пользователя без ограничения по их количеству и сроку действия.

Услуга предоставляется в случае своевременной оплаты абонентской платы, действует на открытых для подключения тарифах. Стать абонентом Tele2 можно, заказав SIM-карту в интернет-магазине с доставкой на дом, или забрать ее самостоятельно в салоне.

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