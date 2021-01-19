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В Туле открылись две автостанции: карточки перераспределения маршрутов

В Туле открылись две автостанции: карточки перераспределения маршрутов

Напомним, автостанция «Заречье» прекратила свою работу.

С 16 января в Туле работают две новые современные автостанции – «Северная» (ул. Октябрьская, 297-а) и «Восточная» (ул. Оборонная, 83). На обеих автостанциях есть комфортные залы ожидания, электронные информационные табло с расписаниями рейсов, медкабинеты, комнаты матери и ребенка, зоны отдыха для водителей, кафе, а также посты полиции и охраны.
 
В день открытия станции проинспектировали министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник и глава городской администрации Дмитрий Миляев.  
 
Как сообщил Родион Дудник, транспортная схема выстроена таким образом, чтобы пассажирам из других населенных пунктов было удобно добираться до места назначения. Работа автостанций будет тщательно мониториться, чтобы понять, что для туляков удобно, а какие моменты требуют оптимизации.
 
 
 
Информация о перераспределении маршрутов также размещена на автовокзале Тулы и автостанциях, в автобусах, на сайтах администрации Тулы, министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, а также ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации».
 
Телефон Центра организации дорожно-транспортной деятельности: +7 (4872) 76-03-44.
 
Телефон управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы: +7 (4872) 55-64-73.
 
Также действует горячая линия по всем вопросам, связанным с работой автостанций: 8-919-070-26-81 (ежедневно с 9.00 до 19.00).
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:34 −4
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