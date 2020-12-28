новости
новости
Регистрация
В Щекино воровка подобрала ключ к камере хранения в супермаркете
Изображение Peggy cci с сайта Pixabay.

В Щекино воровка подобрала ключ к камере хранения в супермаркете

Предполагается, что 60-летняя преступница специально караулила, пока кто-то оставит на хранение свои вещи.

В Щекинском районе полицейские вычислили подозреваемую в краже представительницу цыганского этноса. Злоумышленница похищала вещи, которые покупатели сетевого супермаркета оставляли в ячейке камеры хранения.
 
Женщина специально дожидалась, пока кто-то оставит вещи в нужной ячейке. Увидев, что одна из посетительниц убрала туда свою сумку, похитительница открыла ячейку и беспрепятственно забрала оставленное.
 
Предметами ее преступного посягательства стали продукты питания, туалетная вода и новогодняя пиротехника.
 
«В результате оперативных мероприятий, в ходе которых полицейские изучали записи камер видеонаблюдения, удалось установить подозреваемую. В дальнейшем сотрудники полиции выяснили ее местонахождение. 60-летняя ранее судимая представительница цыганского этноса призналась в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража).
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:47 +4
Другие статьи по темам
Событие
кражакриминалпроисшествия
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новый год россияне загадают здоровья и денег
В Новый год россияне загадают здоровья и денег
Болельщики «Арсенала» признали Евгения Луценко лучшим игроком 2020 года
Болельщики «Арсенала» признали Евгения Луценко лучшим игроком 2020 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.