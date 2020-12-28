В Щекино воровка подобрала ключ к камере хранения в супермаркете

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Предполагается, что 60-летняя преступница специально караулила, пока кто-то оставит на хранение свои вещи.

В Щекинском районе полицейские вычислили подозреваемую в краже представительницу цыганского этноса. Злоумышленница похищала вещи, которые покупатели сетевого супермаркета оставляли в ячейке камеры хранения.

Женщина специально дожидалась, пока кто-то оставит вещи в нужной ячейке. Увидев, что одна из посетительниц убрала туда свою сумку, похитительница открыла ячейку и беспрепятственно забрала оставленное.

Предметами ее преступного посягательства стали продукты питания, туалетная вода и новогодняя пиротехника.

«В результате оперативных мероприятий, в ходе которых полицейские изучали записи камер видеонаблюдения, удалось установить подозреваемую. В дальнейшем сотрудники полиции выяснили ее местонахождение. 60-летняя ранее судимая представительница цыганского этноса призналась в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража).