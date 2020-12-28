Болельщики «Арсенала» признали Евгения Луценко лучшим игроком 2020 года

Фото пресс-службы «Арсенала», источник - http://www.arsenal-tula.ru/.

Сам формат такого опроса стал актуальным после перехода российского футбола на систему «осень-весна», когда итоги футбольного сезона перестали совпадать для команды с итогами календарного года.

Респондентам предлагалось назвать тройку лучших, на их взгляд, игроков «Арсенала», наиболее ярко проявивших себя в 2020 году, в период с января по декабрь. Именно на этом основании многие принявшие участие в опросе упоминали в топ-3 полузащитника Даниила Лесового. Футболист покинул «Арсенал» в начале сентября, но внёс значительный вклад в игру команды за весну и лето.

Лучшим футболистом года со значительным отрывом признан нападающий Евгений Луценко. Его бомбардирские подвиги первой части года не смог затмить никто.

Напомним, лучшим игроком – 2019 был назван полузащитник Игорь Горбатенко.

Результаты голосования: