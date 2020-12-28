Болельщики «Арсенала» признали Евгения Луценко лучшим игроком 2020 года
Официальный сайт болельщиков ФК «Арсенал» провел голосование по выбору лучшего игрока года.
Сам формат такого опроса стал актуальным после перехода российского футбола на систему «осень-весна», когда итоги футбольного сезона перестали совпадать для команды с итогами календарного года.
Респондентам предлагалось назвать тройку лучших, на их взгляд, игроков «Арсенала», наиболее ярко проявивших себя в 2020 году, в период с января по декабрь. Именно на этом основании многие принявшие участие в опросе упоминали в топ-3 полузащитника Даниила Лесового. Футболист покинул «Арсенал» в начале сентября, но внёс значительный вклад в игру команды за весну и лето.
Лучшим футболистом года со значительным отрывом признан нападающий Евгений Луценко. Его бомбардирские подвиги первой части года не смог затмить никто.
Напомним, лучшим игроком – 2019 был назван полузащитник Игорь Горбатенко.
Результаты голосования:
- Евгений Луценко — 62
- Роберт Бауэр — 33
- Даниил Лесовой — 31
- Александр Довбня — 9
- Георги Костадинов — 7
- Эванс Кангва — 6
- Егор Шамов — 4
- Кадири Мохаммед — 3