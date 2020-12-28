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В Новый год россияне загадают здоровья и денег

В Новый год россияне загадают здоровья и денег

В опросе приняли участие около 6 тыс. человек.

Почти половина россиян в новогоднюю ночь загадают желания, связанные со здоровьем, а пятая часть — с финансами. Желания путешествий и крупных покупок не столь популярны — 7% и 4% соответственно.

Традицию загадывать желания под бой курантов соблюдают три четверти россиян, выяснили блок «Управление благосостоянием» Сбербанка и портал «Рамблер». В опросе на портале в последнюю декаду декабря приняли участие около 6 тыс. человек.

Участники опроса также сообщили, как оценивают личные итоги уходящего года. 38% оценивают их позитивно: всё задуманное реализовать не удалось, но в целом результатами довольны. 17% опрошенных достигли всех поставленных целей, а половина из них реализовали даже больше, чем планировали. Остальные признались, что для достижения целей 2020 года им понадобится больше времени.

После этого респондентов попросили поделиться целями на будущий год. У большинства они оказались связаны с личными финансами, домом и семьёй.

Цели россиян на 2021 год:

  • 39% — сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами;
  • 30% — больше времени уделять дому и семье;
  • 24% — заняться спортом, похудеть, правильно питаться, избавиться от вредных привычек;
  • 7% — совершить крупную покупку.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова рассказала:

- Большинство новогодних желаний и целей традиционно связаны с главными составляющими благосостояния — здоровьем, защитой семьи и дома, финансами. В 2020 году уже 16 млн клиентов ежемесячно пользовались сервисами персонального финансового планирования. Более 750 тысяч человек оформили продукты «Сбер Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» для накоплений и инвестиций.

«Сбербанк страхование жизни» помогла клиентам накопить более 2 млрд рублей с помощью накопительного страхования жизни. В следующем году мы предложим новые интересные решения и сервисы, которые помогут нашим клиентам в исполнении желаний и достижении новых целей. Наступающий год пройдет под знаком приятных сюрпризов, которых Сбербанк еще не предлагал.

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ТулаСбербанкНовый годновогодние желания

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