5 лет за 4 машины: 20-летнего алексинца осудили за угоны и разбои

Одного из потерпевших он сбил его же машиной, а второму угрожал ножом.

Ленинский районный суд вынес приговор 20-летнему алексинцу. Парень признан виновным в нескольких угонах и разбоях. В ночь с 8 на 9 августа злоумышленник угнал «Ладу», днём попытался «увести» ещё одну. 6 сентября преступник угнал Opel Astra. Владелец иномарки попытался остановить угонщика, но тот сбил его машиной.

В тот же день преступник остановил на дороге Hyundai – водитель согласился подвезти его до дома. Угрожая потерпевшему ножом, разбойник отобрал у него автомобиль. Суд приговорил алексинца к пяти годам колонии общего режима.