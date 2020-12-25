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Судебные приставы не будут списывать президентские выплаты на детей

Судебные приставы не будут списывать президентские выплаты на детей

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.

Адресная материальная помощь семьям, имеющим детей, обладает иммунитетом. Для обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, ввиду сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции президент Владимир Путин поручил предоставить таким семьям дополнительные выплаты.

Они являются целевыми, при осуществлении исполнительного производства взыскание на данные выплаты не обращается. В Банк России и Пенсионный фонд Российской Федерации ФССП России направлены обращения об ориентировании банков и территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации на безусловное исполнение требований федерального законодательства.

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вчера, в 22:30 +1
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