В Туле более 30 медиков получили служебные квартиры

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Ещё 69 специалистов заселятся в комфортное и благоустроенное жильё в следующем году.

Глава регионального минздрава Алексей Эрк осмотрел квартиры в новостройке на Калужском шоссе, переданные медикам, приехавшим в Туле из других регионов.

– В этом году при поддержке Алексея Дюмина в собственность Тульской области были переданы 149 квартир. 100 из них получат сотрудники больниц, роддомов, Центра медицины катастроф и онкодиспансера. 31 врач уже обеспечен служебным жильём. Ещё 69 квартир передадут медикам в следующем году. Одними из первых жилье получили молодые педиатры, это одна из самых востребованных специальностей, – отметил министр.

Юлия Косякова переехала в Тулу из Рязани. Она работает педиатром в Детской городской клинической больнице и обслуживает два участка, к которым прикреплены около 2000 человек.

– Мне нравится Тула, я очень рада, что занимаюсь любимым делом и приношу людям пользу. Хочу выразить большую благодарность губернатору за служебное жилье для молодых врачей, – сказала она.

Ещё один врач-педиатр – Марина Залевская – родом из Белгорода, окончила Курский государственный медуниверситет. 4 года работает в Тульской детской областной больнице.

– После окончания вуза я изучила вакансии и приехала в Тулу, в детскую областную больницу. Мне понравилось современное оснащение, диагностические возможности. Теперь у меня есть не только любимая работа, но и свое жилье. Я очень рада, – поделилась Марина.

Алексей Эрк пожелал врачам успехов, профессионального роста, счастливого Нового года и вручил им чайные сервизы, переданные губернатором.