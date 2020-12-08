В Туле два дня назад пропала 80-летняя пенсионерка

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 80-летней Галины Васильевны Кедровой (Романовой), которая 6 декабря ушла из дома и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые до плеч, глаза карие. Одежда: зелёная куртка с капюшоном, укороченные серые в клетку брюки, чёрные полуботинки, коричневая шапка.

Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 427-55-33 или 112.

Также волонтёры сообщают, что поиски 65-летней жительницы Кимовска, об исчезновении которой стало известно накануне, прекращены. Женщина найдена, с ней всё в порядке.