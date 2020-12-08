Белевская пастила победила в национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России»

Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России.

В общей сложности на конкурс «Вкусы России» поступило 508 брендов из 79 субъектов Российской Федерации.

Белевская пастила стала победителем в номинации «Вкус без границ» (бренды, имеющие экспортный потенциал). В конкурсе принимали участие ведущие предприятия — производители регионального бренда: ООО «Белевская пастила», ООО «Белевские сладости», ООО ПК «Старые традиции», ООО «Традиции Белева».

Сегодня белевская пастила поставляется в Латвию, Францию, Италию, Германию, Китай, Японию, Эстонию, Республику Беларусь, Казахстан. Объемы экспортных поставок превышают 40 тонн в год.

Несмотря на определенные трудности, связанные с пандемией, предприятия отрасли продолжают работу по наращиванию экспортного потенциала. Так, например, ООО «Белевская пастила» начинает поставки продукции в Австрию, а ООО «Белевские сладости» проводит переговоры по организации поставок в Китай.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» производители брендовой продукции региона участвуют в международных выставках в Милане, Гааге, Шанхае, Сеуле, Германии и др.

По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина белевская пастила наряду с тульским пряником включена в меню пассажиров Аэрофлота и Российских железных дорог.

Напомним, что белевская пастила размещена Российским экспортным центром на китайских торговых онлайн-платформах.