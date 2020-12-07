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В Кимовске второй день ищут пропавшую пенсионерку

В Кимовске второй день ищут пропавшую пенсионерку

Ирина Викторовна Штауб ушла из дома 5 декабря и не вернулась.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 65-летней жительницы Кимовска Ирины Викторовны Штауб, которая пропала 5 декабря.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью до плеч, глаза карие. Одежда: светло-бежевый пуховик, черные брюки или юбка, черные сапоги.

Женщина нуждается в медицинской помощи! Если вы видели ее, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 914-30-71 или 112.

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Место
Тульская областьКимовск

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