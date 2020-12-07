В Кимовске второй день ищут пропавшую пенсионерку

Ирина Викторовна Штауб ушла из дома 5 декабря и не вернулась.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 65-летней жительницы Кимовска Ирины Викторовны Штауб, которая пропала 5 декабря.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью до плеч, глаза карие. Одежда: светло-бежевый пуховик, черные брюки или юбка, черные сапоги.