В Кимовске второй день ищут пропавшую пенсионерку
Ирина Викторовна Штауб ушла из дома 5 декабря и не вернулась.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 65-летней жительницы Кимовска Ирины Викторовны Штауб, которая пропала 5 декабря.
Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью до плеч, глаза карие. Одежда: светло-бежевый пуховик, черные брюки или юбка, черные сапоги.
Женщина нуждается в медицинской помощи! Если вы видели ее, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 914-30-71 или 112.
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