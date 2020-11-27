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Изменил и переехал жену автомобилем: подробности происшествия в Дубенском районе

Изменил и переехал жену автомобилем: подробности происшествия в Дубенском районе

36-летняя Наталья Романенко узнала об измене супруга и сообщила ему, что собирается подать на развод.

Вчера мы написали о трагедии в Дубенском районе: мужчина дважды переехал на автомобиле свою 36-летнюю супругу. В результате происшествия Наталье Романенко ампутировали левую ногу.

Myslo пообщался с адвокатом Натальи и выяснил подробности происшествия.

Бизнесвумен вышла замуж за Алексея восемь лет назад. Она была состоятельной женщиной и обеспечивала супруга, ранее неоднократно судимого, и даже подарила ему автомобиль. Тот самый, на котором впоследствии он пытался ее задавить.

Алексей не работал, но выполнял домашние обязанности. Сначала — довольно охотно. А потом стал частенько уходить в запои. Со слов Натальи, поднимал на нее руку. Финальной точкой в их отношениях стала измена Алексея. Наталья узнала об этом и сообщила мужу о желании развестись.

28 октября женщина уехала по работе в Москву и в течение дня получала от мужа гневные СМС: он грозился сжечь дом. Когда Наталья вернулась в Воскресенское, у дома ее заметил Алексей. Он отъезжал на автомобиле от расположенного рядом кафе. Мужчина направил автомобиль на жену. Сбив ее, он вернулся и переехал Наталью еще раз, после чего скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

– Мы будем бороться за то, чтобы статья была переквалифицирована на другую — «Покушение на убийство». Достаточно посмотреть видео, и становится понятно, что Алексей намеренно наезжал на Наталью и целенаправленно пытался ее убить, — сказала адвокат потерпевшей Алена Романова.


Наталья и Алексей. Фото из личного архива Натальи.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:47 +4
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