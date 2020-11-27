В России за сутки резко выросло число новых случаев коронавируса. В Тульской области тоже антирекорд

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области снова установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — зафиксировано 157 новых случаев. Сообщается, что 151 человек выздоровел, двое скончались.

За весь период COVID-19 заразились 16 089 жителей Тульской области, 14 094 вылечились, 477 умерли.

В России также рекордное число заболевших — за сутки выявлено 27 543 случая коронавируса, зафиксировано 496 летальных исходов, выздоровели 26 682 человека.