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В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в преступлении экстремистского характера
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в преступлении экстремистского характера

Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за призывы к экстремистской деятельности.

Стали известны подробности утреннего задержания на 7-м Полюсном проезде в Мясново. Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Тульской области задержали там жителя Щекино, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы СУ СК России по Тульской области, в феврале текущего года 19-летний молодой человек разместил в соцсетях экстремистские материалы.

По данным Myslo, речь идёт о студенте Тульского технологического колледжа Никите Т. Год назад он уже был привлечён к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ему был назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Теперь в отношении экстремиста-рецидивиста следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

UPD: публикация дополнена в 19.15.

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