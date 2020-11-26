Встречу «Арсенала» с «Зенитом» рассудит Евгений Кукуляк

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч состоится в субботу, 28 ноября, на домашнем стадионе туляков.

Назначена судейская бригада на матч «Арсенал» – «Зенит», который пройдёт в последнюю субботу ноября на Центральном стадионе Тулы.

Главным арбитром будет 33-летний калужанин Евгений Кукуляк, дебют которого состоялся в Туле, в матче 8-го тура «Арсенал» – «Сочи», который закончился со счётом 3:2 в пользу канониров.

Помогать Евгению Кукуляку будут Наиль Сейфетдинов из Казани и Владимир Миневич из Смоленска. Резервный судья – Роман Сафьян. Бригада VAR – Павел Шадыханов и Антон Аверьянов. Инспектором назначен Сергей Зуев, делегат от РПЛ – Сергей Алексеев.

Встреча с «Зенитом» состоится в субботу, 28 ноября, в 14.00 на домашнем стадионе «Арсенала».