В Туле вооруженные люди в форме задержали мужчину

Стоп-кадр из видео.

В правоохранительных органах на данный момент не комментируют произошедшее.

Утром 26 ноября рядом с общежитием, которое находится в 7-м Полюсном проезде, люди в форме, балаклавах и с оружием задержали мужчину. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.

Судя по видео, оперативные мероприятия проводились сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. В правоохранительных органах на данный момент не комментируют произошедшее.