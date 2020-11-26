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В Туле вооруженные люди в форме задержали мужчину
Стоп-кадр из видео.

В Туле вооруженные люди в форме задержали мужчину

В правоохранительных органах на данный момент не комментируют произошедшее.

Утром 26 ноября рядом с общежитием, которое находится в 7-м Полюсном проезде, люди в форме, балаклавах и с оружием задержали мужчину. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.
 
Судя по видео, оперативные мероприятия проводились сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. В правоохранительных органах на данный момент не комментируют произошедшее.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:26 +1
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