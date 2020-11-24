В Тульской области с августа 2020 года ищут 42-летнего мужчину
К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к тулякам с просьбой о помощи в розыске Руслана Александровича Щеглова. Ему 42 года (был 41 год на момент пропажи). Он может находиться в Донском Тульской области или в республике Башкортостан.
Его местонахождение неизвестно с 6 августа 2020 года.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, глаза карие, темные волосы.
Знаете, где он находится? Сообщите по телефонам
8 (800) 700-54-52или 112; 02.
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