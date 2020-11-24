В Тульской области с августа 2020 года ищут 42-летнего мужчину

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к тулякам с просьбой о помощи в розыске Руслана Александровича Щеглова. Ему 42 года (был 41 год на момент пропажи). Он может находиться в Донском Тульской области или в республике Башкортостан.

Его местонахождение неизвестно с 6 августа 2020 года.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, глаза карие, темные волосы.