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В Тульской области с августа 2020 года ищут 42-летнего мужчину

В Тульской области с августа 2020 года ищут 42-летнего мужчину

К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к тулякам с просьбой о помощи в розыске Руслана Александровича Щеглова. Ему 42 года (был 41 год на момент пропажи). Он может находиться в Донском Тульской области или в республике Башкортостан.
 
Его местонахождение неизвестно с 6 августа 2020 года.
 
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, глаза карие, темные волосы.
Знаете, где он находится? Сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112; 02.
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