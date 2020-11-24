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В Туле троллейбусы, автобусы и трамваи готовы к зимнему сезону

В Туле троллейбусы, автобусы и трамваи готовы к зимнему сезону

Готовность транспорта проверяли специалисты МКП «Тулгорэлектротранс».

Специалистами выполнена проверка работоспособности и технического состояния отопителей салонов транспортных средств, электродвигателей и радиаторов, систем освещения в салонах, состояния уплотнителей дверей, окон, систем охлаждения и радиаторов.
 
Особое внимание было уделено проверке элементов, обеспечивающих безопасность движения: пневмосистем, тормозных систем и рулевого управления, состояния шин.
 
При выявлении неисправностей ремонтными бригадами были проведены ремонтно-восстановительные работы.
 
С водителями предприятия проведены обязательные инструктажи о правилах работы в неблагоприятных погодных условиях. 
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