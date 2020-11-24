В Туле троллейбусы, автобусы и трамваи готовы к зимнему сезону

Специалистами выполнена проверка работоспособности и технического состояния отопителей салонов транспортных средств, электродвигателей и радиаторов, систем освещения в салонах, состояния уплотнителей дверей, окон, систем охлаждения и радиаторов.

Особое внимание было уделено проверке элементов, обеспечивающих безопасность движения: пневмосистем, тормозных систем и рулевого управления, состояния шин.

При выявлении неисправностей ремонтными бригадами были проведены ремонтно-восстановительные работы.

С водителями предприятия проведены обязательные инструктажи о правилах работы в неблагоприятных погодных условиях.