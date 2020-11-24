«Конь педальный», Пегас и кинолошадь: в музее «Тульские древности» открывается новая выставка

26 ноября в музее «Тульские древности» (филиал Государственного музея-

заповедника «Куликово поле») открывается выставка «По коням!», рассказывающая о значении лошади в жизни человека.

Новая выставка расскажет, как лошадь взаимодействовала с человеком на протяжении многих веков. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки и этнографические предметы, хранящиеся в фондах Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Это элементы конской упряжи и атрибуты всадников – удила и стремена, подковы, путы, шпоры.

Авторы выставки предъявят посетителям мифического коня Пегаса и первую кинолошадь, а также расскажут о «коне педальном». Подлинные предметы, представленные в витринах, были обнаружены археологами в историческом центре Тулы и на территории Тульской, Калужской, Белгородской областей.