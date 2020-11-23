В Дубенском районе браконьеры застрелили лося

В Дубенском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной охоте. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, местные егеря, обходя территорию охотхозяйства, обнаружили пятна крови и характерные следы волочения и сразу же вызвали полицейских

В ходе совместных мероприятий были обнаружены двое мужчин и туша лося. Животное было застрелено незаконно – необходимых разрешений у стрелков не было. Двое жителей Тулы были задержаны и признались в содеянном.

Они рассказали, что на охоту отправились «для себя» и продавать добычу не планировали. В отделении полиции «Дубенское» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 258 УК РФ.

В Тульской области полицейские регулярно проводят рейды по профилактике нарушений законодательства в сфере охоты. Основное внимание уделяется районам региона, в которых уже фиксировались случаи браконьерства.