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В Дубенском районе браконьеры застрелили лося

В Дубенском районе браконьеры застрелили лося

Двое мужчин были оперативно задержаны полицейскими.

В Дубенском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной охоте. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, местные егеря, обходя территорию охотхозяйства, обнаружили пятна крови и характерные следы волочения и сразу же вызвали полицейских

В ходе совместных мероприятий были обнаружены двое мужчин и туша лося. Животное было застрелено незаконно – необходимых разрешений у стрелков не было. Двое жителей Тулы были задержаны и признались в содеянном.

Они рассказали, что на охоту отправились «для себя» и продавать добычу не планировали. В отделении полиции «Дубенское» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 258 УК РФ.

В Тульской области полицейские регулярно проводят рейды по профилактике нарушений законодательства в сфере охоты. Основное внимание уделяется районам региона, в которых уже фиксировались случаи браконьерства.

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