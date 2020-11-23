В Тульской области за пять дней более 3000 человек получили уведомления об изоляции

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Они контактировали с больными, у которых диагностирован коронавирус.

На оперативном совещании в правительстве Тульской области глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал о том, как обследуются пациенты с COVID-19 и лица, контактировавшие с ними.

Постановлением главного санитарного врача РФ № 35 внесены изменения в санитарные правила – лабораторное обследование контактных больше не проводится. Больные находятся под медицинским наблюдением до одного отрицательного результата.

Вместо вручения постановлений проводится информирование больных и контактных о соблюдении режима самоизоляции через мессенджеры. С 18 ноября уведомления о необходимости нахождения на изоляции получили более 3000 жителей региона.

Налажена система взаимодействия с УМВД России по Тульской области – полицейским передаются списки людей, которые должны находиться дома. В связи с отсутствием необходимости лабораторного обследования людей, контактировавших с ковидными больными, нагрузка на лабораторию природно-очаговых особо опасных инфекций Роспотребнадзора снизилась.

В региональный минздрав направлено предложение о помощи в проведении лабораторных обследований на COVID-19 – лаборатории тульского Роспотребнадзора принимают пробы из трех госпиталей. Планируется, что в них будет проводиться основная часть всех исследований.

На «антикоронавирусную» горячую линию Роспотребнадзора в рабочие дни поступает более 230 звонков, в выходные – до 70. Там работают 17 операторов, 10 из которых – волонтёры.