Тульские спасатели отправятся в Нагорный Карабах

Фото МЧС России и Тульского спасательного центра.

Перед этим они сдадут тесты на ковид.

В Ногинском спасательном центре состоялся смотр личного состава и техники, готовых к усилению уже находящейся в Нагорном Карабахе группировки МЧС России.

На данный момент готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости.

Как сообщает МЧС России, сводная группировка формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского СЦ , центра Лидер и Рузского ЦОПУ, специалистов центрального аппарата и ведомственных психологов.

Отправка в Нагорный Карабах запланирована на ближайшие дни. Как сообщает МЧС России, группировка оснащена необходимой техникой и оборудованием, а также средствами обеспечения комфортного проживания российских спасателей. Весь убывающий личный состав проходит тестирование на отсутствие Cоvid-19.

По информации ведомства, оперативная группа МЧС России проводит осмотр поврежденных зданий в населенных пунктах, пострадавших в результате военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Рабочие группы, в которые также входят представители муниципалитетов, работают в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране. Они оценивают повреждения по трем категориям: с легкими, средними и полными разрушениями, определяя первоочередные задачи по восстановлению систем жизнеобеспечения.

В рамках подомового обхода специалисты общаются с гражданским населением для уточнения потребностей в оказании адресной помощи.