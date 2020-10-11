Руководство тульской школы №60 прокомментировало опубликованные видео из столовой

В ответе сообщается, что видео снято одной из учениц давно и по приколу». Хотя смешного тут нет ничего.

После публикации о качестве питания в тульских школах в редакцию Myslo обратились родители и руководство МБОУ ЦО №38. Именно видео из столовой, входящей в структуру центра образования школы №60, стало основой для статьи.

Как оказалось, автором видео является одна из учениц этой школы. Ей не понравился предложенные на обед в один день горелая картошка, в другой – рыбные котлеты с костями, и она об этом рассказала. И собственно правильно сделала. Ибо иначе тут не найдешь правды: результат заранее согласованных проверок как правило гарантирует, что нарушений не будет выявлено.

Возможно проблема эта локальна и хорошо, если нарушения технологических карт не имеют постоянного характера. Но тем не менее, мы говорим о питании и здоровье детей. И если при его приготовлении допускаются сбои, то нельзя закрывать на это глаза.

Классный руководитель ученицы школы прислала в редакцию Myslo комментарий от учреждения образования. Публикуем его полностью:

«Советом по питанию МБОУ ЦО 38 проведено расследование и приняты необходимые меры. Со слов девочки, видео она сняла давно по приколу. Гнилым картофелем детей, как это следует из ролика, никто не кормит. Картофель был подгорелый, поскольку возникли проблемы с печью. В тот же день мастера СПП устранили неполадку. За последние два года от родителей и детей не было жалоб на качество питания. Действует Совет по питанию, куда входят родители и дети. Помимо этого, прием продукции осуществляется в присутствии членов Совета по питанию. Если возникают проблемы с продуктами, школа незамедлительно ставит в известность СПП и нам их меняют.

Мы абсолютно разделяем обеспокоенность уполномоченной по правам ребенка проблемой качественного питания для детей. На наши просьбы, касающиеся формирования штата столовой, оборудования СПП старается реагировать. Если возникают какие-то сомнения по поводу качества питания в нашей школе, мы абсолютно открыты для конструктивного диалога. Девочка, снявшая видео включена в Совет по питанию. В школе регулярно проводят мониторинг питания, родители и дети открыто высказывают, что им нравится, а что нет».

Вот и в этом случае ребенок открыто высказал свое мнение. От себя хочу добавить, что уж вкус пригоревшего обеда школьник наверняка может отличить.

Не стоит, кстати, думать, что только в данном учреждении образования случаются подобные сбои в работе кухни. Опубликованные в предыдущей статье фото были сделаны в Центре образования № 49 (Богучарово) и в ЦО №51 (Алешня). Во всех случая ответственным за питание школьников является ООО «Торговый Дом СПП» из Ульяновска.

Проблема намного шире и упирается в ФЗ-44, который регламентирует правила проведения аукционов. Зачастую побеждает на них не лучший, а тот, кто может предложить услуги по самой дешевой цене. Отсюда и результат – дешевая гнилая картошка вместо качественной продукции.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова:

– С проблемами в школьном питании сталкиваются все регионы, с одной стороны мы видим улучшение, увеличиваются средства, улучшается оснащение столовых, появляется родительский контроль, с другой стороны, остаётся человеческий фактор, и организация питания на основе аукционов. 13 октября в Ярославле пройдёт совещание УПР ЦФО и представителей образования на тему: «Организация питания в образовательных учреждениях: опыт, проблемы, пути решения в сегодняшних условиях». По итогам будут приняты меры по изменению подходов в системе питания и нашего региона.