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В Туле обнаружены несанкционированная свалка и хранилище нефтепродуктов

В Туле обнаружены несанкционированная свалка и хранилище нефтепродуктов

Они обнаружены в промзоне Пролетарского округа.

Шесть закопанных в землю глубоких емкостей с нефтепродуктами, бочки с неизвестным содержимым и автопокрышки обнаружены на ул. Новотульской рядом с бывшим домостроительным комбинатом ГК «СУ-155». 

Представители тульской региональной общественной организации «Экологическая защита», прокуратуры района и Росприроднадзора 7 октября осмотрели территорию. 

«Горы автомобильных покрышек, которые относятся к 4-му классу опасности и не подлежат захоронению даже на санкционированных полигонах. В жаркую погоду они выделяют в атмосферный воздух более 100 наименований вредных веществ, в том числе токсины и канцерогены. Кроме этого здесь находятся металлические бочки с неизвестным содержимым и закопанные в землю емкости, предположительно, с горюче-смазочными и лакокрасочными материалами», – рассказал председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области,  председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов. 

 
При осмотре территории в бочках, лежащих на свалке, было обнаружено твердое сухое вещество неизвестного происхождения. В шести емкостях, закопанных в землю, – жидкость с запахом нефтепродуктов и растворителей. Глубина емкостей превышает два метра. Кроме этого, на территории свалки расположены три заброшенных здания, заваленных строительными отходами, – пенопластом и банками из-под краски.
 
 
На данный момент прокуратура устанавливает все обстоятельства данного нарушения, и ищет лиц, причастных к созданию свалки.
Сюжет: Экология Тульской области
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:26 +2
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