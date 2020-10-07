Безопасный отопительный сезон: как подготовить газовое оборудование к зиме?

7 октября в Туле стартовал отопительный сезон. В холодное время года газовое оборудование (колонки, котлы) работает с максимальной нагрузкой. Что необходимо сделать прямо сейчас, чтобы обеспечить безопасную работу газового оборудования в зимний период? Разбираемся вместе со специалистами «Тулагоргаза».

1. Пригласите мастера

Осенне-зимний сезон – период повышенной опасности и особой ответственности. Если в работе котла и колонки бывают сбои, пригласите мастера сейчас или замените прибор.

В холодное время года число вызовов на пульт диспетчера службы «04» увеличивается в разы. Причина одна и та же: приборы не справились с длительной интенсивной нагрузкой.

2. Заключите договор

Если у вас до сих пор нет договора техобслуживания газового оборудования, заключите его.

Статистика подтверждает: количество происшествий в квартирах и домах, владельцы которых заключили договора на техобслуживание, в 10 раз меньше, чем в тех, кто годами не пускает газовиков.

3. Проведите техническое обслуживание

Техническое обслуживание газовых плит, колонок и котлов проводится специалистами «Тулагоргаза» один раз в год. Даже если ваши газовые приборы новые, независимо от гарантийного срока их техническое обслуживание также проводится не реже одного раза в год.

Главная задача газовиков во время проверки: убедиться, что все оборудование в квартире или в доме исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания и т. д.

Регулярное проведение технического обслуживания газовых приборов сделает использование газа безопасным!

4. Соблюдайте правила безопасности

Соблюдение элементарных правил газовой безопасности помогут сохранить жизнь и здоровье:

Многие жители отапливают свои квартиры газом – зажигают конфорки, закрывают плотно окна, заклеивают вентиляционные каналы. Это недопустимо! Пользоваться газовым оборудованием можно только при открытой форточке. Перед включением газовых приборов проверьте тягу. Открывайте форточку или фрамугу окна во время пользования газовыми приборами. Не пользуйтесь одновременно газовой колонкой и вытяжкой. Не закрывайте решетку вентиляционного канала. Не занимайтесь самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов. Своевременно проводите техническое обслуживание газового оборудования. Главное, помните телефон, по которому нужно звонить при появлении запаха газа в помещении, – 04, 104!

5. Как вызвать специалиста?

Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Вызвать мастера можно по по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или оставить заявку на сайте.