Безопасный отопительный сезон: как подготовить газовое оборудование к зиме?
Разбираемся вместе со специалистами «Тулагоргаза».
7 октября в Туле стартовал отопительный сезон. В холодное время года газовое оборудование (колонки, котлы) работает с максимальной нагрузкой. Что необходимо сделать прямо сейчас, чтобы обеспечить безопасную работу газового оборудования в зимний период? Разбираемся вместе со специалистами «Тулагоргаза».
1. Пригласите мастера
Осенне-зимний сезон – период повышенной опасности и особой ответственности. Если в работе котла и колонки бывают сбои, пригласите мастера сейчас или замените прибор.
В холодное время года число вызовов на пульт диспетчера службы «04» увеличивается в разы. Причина одна и та же: приборы не справились с длительной интенсивной нагрузкой.
2. Заключите договор
Если у вас до сих пор нет договора техобслуживания газового оборудования, заключите его.
Статистика подтверждает: количество происшествий в квартирах и домах, владельцы которых заключили договора на техобслуживание, в 10 раз меньше, чем в тех, кто годами не пускает газовиков.
3. Проведите техническое обслуживание
Техническое обслуживание газовых плит, колонок и котлов проводится специалистами «Тулагоргаза» один раз в год. Даже если ваши газовые приборы новые, независимо от гарантийного срока их техническое обслуживание также проводится не реже одного раза в год.
Главная задача газовиков во время проверки: убедиться, что все оборудование в квартире или в доме исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания и т. д.
Регулярное проведение технического обслуживания газовых приборов сделает использование газа безопасным!
4. Соблюдайте правила безопасности
Соблюдение элементарных правил газовой безопасности помогут сохранить жизнь и здоровье:
- Многие жители отапливают свои квартиры газом – зажигают конфорки, закрывают плотно окна, заклеивают вентиляционные каналы. Это недопустимо! Пользоваться газовым оборудованием можно только при открытой форточке.
- Перед включением газовых приборов проверьте тягу.
- Открывайте форточку или фрамугу окна во время пользования газовыми приборами.
- Не пользуйтесь одновременно газовой колонкой и вытяжкой.
- Не закрывайте решетку вентиляционного канала.
- Не занимайтесь самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов.
- Своевременно проводите техническое обслуживание газового оборудования.
- Главное, помните телефон, по которому нужно звонить при появлении запаха газа в помещении, – 04, 104!
5. Как вызвать специалиста?
Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.
Вызвать мастера можно по по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или оставить заявку на сайте.