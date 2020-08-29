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Тульский минздрав: состояние пострадавшей в ДТП в Суворове девочки тяжелое
Фото минздрава Тульской области.

Тульский минздрав: состояние пострадавшей в ДТП в Суворове девочки тяжелое

За жизнь 10-летнего ребенка борются врачи.

Сегодня, 29 августа, в Суворове столкнулись грузовая «Скания» и ВАЗ-2115. В ДТП пострадали 38-летняя женщина и 10-летняя девочка. Подробности аварии здесь.

Как сообщили в минздраве Тульской области, бригада скорой помощи прибыла на место через семь минут и доставила пострадавших в Суворовскую центральную районную больницу.



Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени была госпитализирована в реанимационное отделение. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Девочка с черепно-мозговой травмой и ушибом мозга была доставлена вертолетом санавиации в детскую областную клиническую больницу. В полете пациентку сопровождали врач-реаниматолог и фельдшер Центра медицины катастроф. Полет до Тулы занял 25 минут.

В минздраве уточнили, что ребенок госпитализирован в реанимационное отделение и находится в тяжелом состоянии.

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