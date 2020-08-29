В 2019 году более 400 туляков подхватили вшей
Такую статистику озвучил региональный Роспотребнадзор.
Педикулез является одним из самых распространенных заболеваний независимо от уровня экономического развития страны. В Тульской области случаи регистрируются ежегодно, в 2019 году было 463.
Педикулез — это заселение волосистой части головы вшами и их личинками, которое характеризуется зудом и нарушением целостности кожных покровов. Вши бывают нескольких видов, наибольшую опасность представляют платяные, которые являются переносчиками возбудителей сыпного тифа.
Как сообщает Роспотребнадзор, чтобы не заразиться педикулезом, необходимо соблюдать следующие правила:
- не пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши,
- соблюдать правила личной гигиены: волосы ежедневно тщательно расчесывать и своевременно стричь, ежедневно мыться, регулярно менять нательное и постельное белье,
- во время путешествий внимательно осматривайте постельные принадлежности,
- при появлении зуда волосистой части головы, после каникул и пребывания детей в оздоровительных учреждениях будьте особенно бдительными, проведите осмотр головы или обратитесь к врачу.
Педикулез излечим, современные педикулицидные средства позволяют легко справиться с этим.
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