В Суворове в ДТП с грузовиком пострадал ребенок

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области и из группы ВКонтакте "Подслушано в Суворове".

Днем 29 августа в Суворове на улице Черепетской произошла авария с участием отечественной легковушки и грузовика. По предварительным данным, «Скания» при выезде с второстепенной дороги не пропустила ехавшую по главной «пятнашку» и столкнулась с ней.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в данный момент известно, что в ДТП пострадали два человека из легкового автомобиля. Среди пострадавших — 10-летний ребенок.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют детали и обстоятельства случившегося.