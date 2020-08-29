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Авария с грузовиком в Суворове: женщина-водитель скончалась, ребенка на вертолете санавиации доставили в Тулу

Авария с грузовиком в Суворове: женщина-водитель скончалась, ребенка на вертолете санавиации доставили в Тулу

За жизнь 10-летней девочки борются врачи.

Ранее Myslo писал, что 29 августа в Суворове на улице Островского произошла авария с участием ВАЗ-2115 и грузовика. По предварительным данным, «Скания» при выезде с второстепенной дороги не пропустила ехавшую по главной «пятнашку» и столкнулась с ней.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 39-летняя женщина-водитель легкового автомобиля скончалась в больнице. Кроме того, по нашей информации, ее 10-летнюю дочь перевезли в Тулу вертолетом санавиации. За жизнь ребенка сейчас борются врачи.

Обстоятельства ДТП выяснят сотрудники ГИБДД.

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