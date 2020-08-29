«Арсенал» в меньшинстве проиграл в Москве «Спартаку» – 1:2

Фото пресс-службы "Арсенала".

Всё, финальный свисток. «Арсенал» уступил «Спартаку» в Москве. Команда Подпалого играла в меньшинстве после удаления Лесового.

90+3' Ткачев пробивал издалека, но поторопился и как следует не обработал мяч. Удар получился слабым и неточным.

90' Четыре минуты добавил главный судья ко второму тайму.

90' И тренер «Спартака» тоже получает желтую карточку за эмоции.

90' Очень много пауз в матче. Опять на поле появляются медики. Чаушич подкатился под Маслова.

89' Ткачев подставил подножку Айртону, штрафной для москвичей. Оружейники отбились.

88' На поле у «Спартака» появляется наш старый знакомый Резиуан Мирзов. Он меняет Ларссона.

86' Ларссон! Простреливал издалека — Нигматуллин с трудом вытащил мяч из-под перекладины.

85' Урунов убежал в атаку к воротам «Арсенала», но слишком долго отдавал пас Ларссону. В это время уже успели вернуться оружейники, и «пожар» потушили.

84' Сергей Подпалый поменял Хлусевича на Довбню.

83' Хлусевич сфолил на Айртоне. Желтая оружейнику и штрафной для москвичей. Крал закручивал в «девятку», мяч пролетел мимо штанги.

79' Владение мячом по-прежнему в пользу «Спартака» — 74% на 26%.

78' Еще замены у «Арсенала»: Ткачев вместо Костадинова, Чаушич вместо Кингса.

76' Громыко несколько минут лежит на газоне после столкновения с Соболевым. Зобнин проявил fair-play и игру остановил.

74' Айртон падает в штрафной оружейников, но арбитр молчит.

71' Желтая карточка Жиго за грубую игру против Костадинова. Перспективный штрафной для оружейников пробивал Горбатенко, но удар получился неудачным.

70' Момент! Вратарь москвичей ошибся и «подарил» мяч Ламеку Банда, тот прострелил по воротам в дальний угол, но Жиго подстраховал своего голкипера и «снаряд» вынес.

68' Оба тренера делают двойные замены: у «Арсенала» Банда заменил Эванса, Горбатенко — Пантелеева, у «Спартака» Урунов вышел вместо травмированного Тиля, Ещенко сыграет вместо Умярова.

66' Да, Тиль не сможет продолжить матч. Тренер «Спартака» срочно готовит ему замену. Пока на поле у обеих команд равные по количеству составы.

64' Тиль неудачно приземлился на газон после борьбы с Кингсом. Прихрамывая, футболист выходит за пределы поля, где ему оказывают помощь медики.

60' Немного снизился темп игры, в матче явно не хватает взрывных атак.

58' Маслов в борьбе за мяч зацепил Громыко. Поднимается Валерий с газона, с игроком всё в порядке.

57' Замена у «Спартака»: вместо Бакаева вышел Тиль.

54' Эванс на скорости убежал на половину поля «Спартака», но на подходе к штрафной его сбил соперник. Арбитр решил, что игра была чистой.

48' Угловой для «Арсенала» — мяч после подачи Пантелеева от флажка прилетел в руки вратарю Максименко.

46' Сразу же спартаковцы бросились в атаку. В одном из эпизодов Айртон пробил по воротам с дистанции, но попал в защитника.

46' Второй тайм!

Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+3' Да что такое! Снова пропускаем. После подачи штрафного Жиго головой переправил мяч в ворота. 2:1.

45' Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

45' Вот это поворот. «Арсенал» на ровном месте остается в меньшинстве! Лесовой получил второй «горчичник» за свои эмоции — Даниил слишком нервно предъявлял претензии боковому арбитру.

42' Пантелеев получил желтую карточку за отмашку от Зобнина.

41' И почти сразу же пропускаем! 1:1!

Соболев справился в штрафной с тремя игроками «Арсенала» и забил в ближний угол. Нигматуллин был абсолютно бессилен.

36' ГООООООООООООЛ!!! Хлусевич! 0:1!

После розыгрыша углового Эванс отдал пас на Хлусевича, и Даниил спиной (!) отправил мяч в ворота.

34' Тренер «Арсенала» Сергей Подпалый получил желтую карточку за излишнюю эмоциональность.

33' На газоне Костадинов. Врачам снова пришлось останавливать футболисту кровотечение из носа.

31' Неплохой момент у «Арсенала». Хлусевич с фланга забросил пас на Эванса, но замбийцу принять мяч помешал Жиго.

30' Сокол получил желтую за грубый фол против Айртона.

28' Хлусевич догнал Айртона на фланге и в подкате выбил мяч у него из-под ног.

28' Если хотите точнее — владение мячом 75% на 25% в пользу московской команды.

26' Костадинов жестко срезал Крала. В итоге еще один штрафной для москвичей: Ларссон отправил мяч вглубь штрафной Соболеву — оружейники сыграли очень внимательно.

24' Штрафной для «Спартака»: Джикия мягко забросил мяч в штрафную, но он прилетел прямо в руки Нигматуллину.

20' Уже прошла почти половина первого тайма. За это время туляки ни одного момента не создали у ворот Максименко. БОльшее количество времени мячом владеют спартаковцы. Хотя пока по-настоящему опасных моментов не было и у них.

19' Интересная информация: а матче присутствуют 100 болельщиков из Тулы!

19' Айртон на фланге несколько раз подряд отобрал мяч у арсенальцев, а после отдал неточный пас в штрафную.

16' Костадинов в борьбе получил локтем в нос от Умярова. Оружейнику понадобилась помощь медиков.

14' Ларссон пробивал штрафной: пытался закрутить мяч в угол, но переусердствовал, «круглый» разминулся с воротами.

13' Лесовой опасно сыграл против Умярова и получил желтую карточку.

11' Еще один угловой для «Спартака»: оружейники опередили москвичей и выбили мяч за пределы штрафной.

8' Бакаев сделал классный заброс на Айртона, но Хлусевич успел добежать за соперником и мяч отвоевал.

5' «Спартак» устроил небольшой прессинг соперника, но пока нанести точный решающий удар по воротам оружейников не удается.

2' Подача углового едва не завершилась голом: Джикия немного разминулся с мячом возле штанги. «Снаряд» пролетел мимо.

1' И уже первая опасность у ворот «Арсенала». Зобин с фланга переводил пас в центр на Соболева, но мяч от оружейников вышел на угловой.

1' Стартовый свисток. Вперед, за Тулу!

0' Составы на матч. Напомним, у «Арсенала» травмированы Евгений Луценко, Максим Беляев, Александр Денисов.

Интересно, что капитан у нас сегодня Нигматуллин.

0' «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Арсенал» — 11-ую. Разница между ними составляет шесть очков.

0' Команды на стадионе. Небольшой фоторепортаж от пресс-службы «Арсенала»:

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0' История противостояний в РПЛ насчитывает 10 матчей. И в них статистика равная: по пять игр выиграли обе команды, столько же и проиграли. Ни разу не была зафиксирована ничья.

Последний матч между «Арсеналом» и «Спартаком» состоялся 20 июня в Туле. Тогда оружейники уступили со счетом 2:3.

0' Интересный факт: Сергей Подпалый впервые в своей «арсенальной» карьере будет противостоять «Спартаку». Четверо из шести тренеров «Арсенала» в играх РПЛ побеждали московскую команду. Не удавалось этого сделать только Сергею Павлову и Миодрагу Божовичу.

0' Начало игры в 18.00. Матч обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

0' Добрый вечер, любители футбола! «Арсенал» отправился на выезд в Москву к местному «Спартаку». Матчи между этими командами никогда не бывают скучными. Надеемся, сегодня тоже так будет. Присоединяйтесь к нам и болеем за оружейников вместе с Myslo!