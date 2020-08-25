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За неделю более 57 тысяч тульских водителей нарушили скоростной режим
Фото из архива Myslo.

За неделю более 57 тысяч тульских водителей нарушили скоростной режим

На нарушителей составили протоколы.

За неделю сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 59 262 нарушения Правил дорожного движения, среди которых наиболее частое — превышение скорости. На этом попались 57 200 водителей.

98 человек получили штрафы за тонировку, 133 — за неправильную перевозку детей, 71 — за пьяное вождение. Инспекторам попались 13 водителей, которые ранее были лишены прав.

Также сообщается, что 208 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.

 

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
  • по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель» 32-38-38,
  • для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13.
 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:08 +1
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