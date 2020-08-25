За неделю более 57 тысяч тульских водителей нарушили скоростной режим
На нарушителей составили протоколы.
За неделю сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 59 262 нарушения Правил дорожного движения, среди которых наиболее частое — превышение скорости. На этом попались 57 200 водителей.
98 человек получили штрафы за тонировку, 133 — за неправильную перевозку детей, 71 — за пьяное вождение. Инспекторам попались 13 водителей, которые ранее были лишены прав.
Также сообщается, что 208 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.
- по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02,
- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
- горячая линия «Нетрезвый водитель» 32-38-38,
- для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13.
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