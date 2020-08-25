Выплаты на ребенка в 10 тысяч рублей: прием заявлений истекает 30 сентября

Это касается лишь те семьи, которые не подавали заявки на «путинские» выплаты.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Тульской области напоминает, что семьи с детьми могут обратиться за получением дополнительных выплат на ребенка до 30 сентября 2020 года включительно. Но это касается лишь тех, кто ранее не подавал заявки.

Заполнить заявление можно на портале «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, опекунам и попечителям – в клиентских службах ПФР.

В помощь родителям на сайте ПФР размещены необходимые разъяснения о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет. В случае необходимости более детально проверить информацию, например, статус обработки заявления, причины отказа и возврата денежных средств, следует обратиться к специалисту ПФР в режиме чат-диалога с использованием представленной формы.

Для тех, у которых отсутствует возможность подать заявление в электронном виде, организован прием в территориальных органах ПФР и многофункциональных центрах. Прием ведется только по предварительной записи.

Напомним, согласно указу Президента РФ, право на ежемесячную выплату за апрель, май, июнь в размере 5 тысяч рублей возникло у семей с детьми до 3 лет.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в июне в размере 10 тысяч рублей.

Все семьи с детьми от 0 до 16 лет, ранее получившие выплаты по предыдущим указам, автоматически получили право ещё на одну выплату в июле в размере 10 тысяч рублей.