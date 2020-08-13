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На ул. Пролетарской в Туле в ДТП погиб мужчина
Фото: соцсети

На ул. Пролетарской в Туле в ДТП погиб мужчина

Он не справился с управлением и машина врезалась в дерево.

В ночь на 13 августа на ул. Пролетарсков в Туле произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, 20-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и машина врезалась в столб.
 
«В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а также пострадал пассажир, мужчина 1973 года рождения, получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:36 0
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