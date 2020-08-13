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Пять бомбоубежищ в Тульской области отремонтируют по решению суда
Изображение MichaelGaida с сайта Pixabay.

Пять бомбоубежищ в Тульской области отремонтируют по решению суда

Сооружения пришли в негодность и не готовы обеспечить безопасность людей.

В Туле суд рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры к Межрегиональному территориальному управлению Росимуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Предметом иска стало плачевное состояние пяти убежищ на территории Киреевского района.
 
«Входные двери требуют замены, доступ в помещения убежища неограничен, имеются протечки по потолку и стенам, убежища негерметичны, санитарные узлы требуют замены, фильтровентиляционное оборудование, ДЭС неисправны, инженерно-технические системы пришли в негодность и требуют капитального ремонта, убежища не готовы к приему укрываемых», — сообщает региональное Управление Судебного департамента.
 
Суд обязал Росимущество принять меры к проведению ремонтных работ, восстановить техническое состояние защитных сооружений гражданской обороны, а также обеспечить их содержание и дальнейшую эксплуатацию в соответствии с законодательством. Решение вступило в законную силу.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:23 +1
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