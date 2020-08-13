Пять бомбоубежищ в Тульской области отремонтируют по решению суда

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Сооружения пришли в негодность и не готовы обеспечить безопасность людей.

В Туле суд рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры к Межрегиональному территориальному управлению Росимуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Предметом иска стало плачевное состояние пяти убежищ на территории Киреевского района.

«Входные двери требуют замены, доступ в помещения убежища неограничен, имеются протечки по потолку и стенам, убежища негерметичны, санитарные узлы требуют замены, фильтровентиляционное оборудование, ДЭС неисправны, инженерно-технические системы пришли в негодность и требуют капитального ремонта, убежища не готовы к приему укрываемых», — сообщает региональное Управление Судебного департамента.

Суд обязал Росимущество принять меры к проведению ремонтных работ, восстановить техническое состояние защитных сооружений гражданской обороны, а также обеспечить их содержание и дальнейшую эксплуатацию в соответствии с законодательством. Решение вступило в законную силу.