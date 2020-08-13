Тульский умелец подарил экзотариуму железного хамелеона в стиле стим-панк
Огромный зверь весит около 70 килограммов!
Тульский умелец Кирилл Климов подарил экзотариуму железного хамелеона, которого создал своими руками. На его изготовление ушло около двух месяцев.
Кирилл рассказал корреспонденту Myslo:
Кирилл Климов
– Я сделал этого хамелеона год назад из автозапчастей, глушителя, рычагов, цепей. Пригодились даже отходы плазменной и лазерной резки, а еще дубовый пень! По первоначальной задумке, во рту у хамелеона сидел огромный комар. Но из композиции он «улетел» — слишком уж травмоопасным был, лапки как иглы.
Вот так выглядел процесс создания:
Кстати, эта ящерица уже знакома тулякам — некоторое время она украшала территорию городского пространства «Искра». Необычная железная статуя с подсветкой привлекала внимание горожан.
– К сожалению, подсветка не пережила зиму. Позже я познакомился с Романом Самойловым, он и переоборудовал моего зверя. Сделал светодиодную ленту, подключил Wi-Fi-модуль и много всяких «фишек». Теперь хамелеоном можно управлять с телефона, — говорит Кирилл.
Кстати, именно Роман занимался созданием экрана в виде хамелеона, который установлен на здании экзотариума.
Железного зверя установили в фойе Тульского экзотариума. Полюбоваться им теперь сможет любой посетитель!
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