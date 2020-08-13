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Тульский умелец подарил экзотариуму железного хамелеона в стиле стим-панк

Тульский умелец подарил экзотариуму железного хамелеона в стиле стим-панк

Огромный зверь весит около 70 килограммов!

Тульский умелец Кирилл Климов подарил экзотариуму железного хамелеона, которого создал своими руками. На его изготовление ушло около двух месяцев.

Кирилл рассказал корреспонденту Myslo:

Кирилл Климов

– Я сделал этого хамелеона год назад из автозапчастей, глушителя, рычагов, цепей. Пригодились даже отходы плазменной и лазерной резки, а еще дубовый пень! По первоначальной задумке, во рту у хамелеона сидел огромный комар. Но из композиции он «улетел» — слишком уж травмоопасным был, лапки как иглы.

Вот так выглядел процесс создания:

Галерея
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 1
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 2
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 3
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 4
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 5
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 6
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 7
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 8
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 9
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 10
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 11
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 12
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 13
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 14
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 15
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 16
показать все фотографии

Кстати, эта ящерица уже знакома тулякам — некоторое время она украшала территорию городского пространства «Искра». Необычная железная статуя с подсветкой привлекала внимание горожан.

– К сожалению, подсветка не пережила зиму. Позже я познакомился с Романом Самойловым, он и переоборудовал моего зверя. Сделал светодиодную ленту, подключил Wi-Fi-модуль и много всяких «фишек». Теперь хамелеоном можно управлять с телефона, — говорит Кирилл.

Кстати, именно Роман занимался созданием экрана в виде хамелеона, который установлен на здании экзотариума.

Железного зверя установили в фойе Тульского экзотариума. Полюбоваться им теперь сможет любой посетитель!

Галерея
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 1
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 2
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 3
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 4
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 5
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 6
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 7
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 8
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 9
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 10
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 11
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 12
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 13
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 14
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 15
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 16
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 17
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 18
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 19
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 20
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 21
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 22
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 23
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 24
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 25
Железный хамелеон тульского умельца, Фото: 26
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:09 +19
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