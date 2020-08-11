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Дворняжки по цене шпицев и чихуахуа: еще два человека попались на «развод» жительницы Новомосковска

Дворняжки по цене шпицев и чихуахуа: еще два человека попались на «развод» жительницы Новомосковска

В данный момент известно, что 17-летняя девушка обманула как минимум четверых людей.

Ранее Myslo писал о 17-летней жительнице Новомосковска, которая продала двух беспородных щенков под видом шпицев. Каждый четвероногий друг обошелся покупателям в 10 тысяч рублей.

Полиция выяснила, что предприимчивая девушка успела продать еще двух щенков.

- Потерпевшими оказались 28-летняя женщина, приобретавшая «шпица» за 15 тысяч рублей, и 40-летняя местная жительница, за 5 тысяч рублей купившая «чихуахуа». В обоих случаях подозреваемая продала им обычных беспородных щенков, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В полиции продолжают проводить проверку и устанавливать точное количество жертв мошенничества.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:02 +7
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