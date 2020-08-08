Дворняжки по цене шпицев: 17-летняя жительница Новомосковска попалась на мошенничестве

В дежурную часть отдела МВД по Новомосковску с заявлением обратились 22-летняя девушка и 27-летний мужчина. Они сообщили, что в интернете ими было найдено объявление о продаже в Новомосковске щенков породы «шпиц». Связавшись с продавцом, они договорились о встрече около дома №1 по улице Московская районного центра. Мужчина купил щенка 1 августа, а девушка 5 августа.

Каждый щенок обошёлся потерпевшим в 10 тысяч рублей. Спустя некоторое время девушка пошла со щенком в ветеринарную клинику, где ей сказали, что это обычная дворняга. Мужчину также ждало разочарование, когда его соседи сказали ему то же самое.

Участковыми уполномоченными полиции за совершение противоправного деяния была установлена 17-летняя местная жительница. В настоящее время от неё получены признательные показания. По данным фактам проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.