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ДТП на Новомосковском шоссе в Туле: один пострадавший скончался в больнице
Фото: очевидец

ДТП на Новомосковском шоссе в Туле: один пострадавший скончался в больнице

Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, днем 31 июля в больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП на Новомосковском шоссе. Напомним, там столкнулись грузовик ГАЗ и «Рено».

Предположительно, легковушка выехала на полосу встречного движения.

Личности погибшего и пострадавших уточняются. Предположительно, все они из «Рено».

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:00 +1
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