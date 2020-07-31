ДТП на Новомосковском шоссе в Туле: один пострадавший скончался в больнице

Фото: очевидец

Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, днем 31 июля в больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП на Новомосковском шоссе. Напомним, там столкнулись грузовик ГАЗ и «Рено».

Предположительно, легковушка выехала на полосу встречного движения.

Личности погибшего и пострадавших уточняются. Предположительно, все они из «Рено».