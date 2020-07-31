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Молодые сотрудники тульского МЧС в торжественной обстановке приняли присягу: фоторепортаж

Молодые сотрудники тульского МЧС в торжественной обстановке приняли присягу: фоторепортаж

44 человека сменили «гражданку» на службу спасательном ведомстве, шестеро из них – девушки.

Церемония принятия присяги молодым пополнением федеральной противопожарной службы состоялась 31 июля на площади перед Главным управлением МЧС России по Тульской области.

44 человека сменили «гражданку» на службу спасательном ведомстве, шестеро из них – девушки.

Представительницы прекрасного пола будут служить диспетчерами, мужчин распределят пожарными в пожарно-спасательные Тулы, Узловой, Ефремова и других районов Тульской области.

Молодое пополнение поздравил Начальник Главного управления МЧС России по региону полковник внутренней службы Алексей Павлов.

– Сегодня для нас важный и радостный день – мы приняли в наши ряды 44 сотрудников федеральной противопожарной службы. Произнеся слова торжественной клятвы, вы берете на себя повышенную, но почетную ответственность служить Родине и ее гражданам, гордо нести звание сотрудника МЧС России. Вы выбрали нелегкий путь, впереди вас ждет непростое время. Вам предстоит еще многому научиться, каждый день совершенствовать свои моральные и профессиональные навыки. В этом вам помогут ваши командиры и старшие товарищи. Всегда помните: обеспечение безопасности и спасение людей – это благороднейшее дело, которое не терпит даже самый малых ошибок, – сказал, обращаясь к молодому пополнению, руководитель регионального спасательного ведомства.

Также с поздравлением выступил ветеран МЧС Росси, член президиума ветеранской организации Александр Поздняков.

– Ваши умения – залог жизни и здоровья людей. Старшие товарищи многому вас научат и не дадут ошибиться. Принимая присягу, вы принимаете на себя большую ответственность, – сказал Александр Поздняков.

Кроме того в рамках торжественной церемонии были вручены очередные звания действующим сотрудникам Главного управления. Офицерские погоны получили шестеро сотрудников МЧС России.

 

Галерея
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 1
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 2
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 3
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 4
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 5
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 6
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 7
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 8
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 9
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 10
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 11
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 12
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 13
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 14
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 15
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 16
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 17
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 18
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 19
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 20
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 21
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 22
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 23
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 24
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 25
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 26
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 27
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 28
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 29
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 30
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 31
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 32
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 33
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 34
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 35
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 36
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 37
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 38
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 39
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 40
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 41
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 42
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 43
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 44
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 45
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 46
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 47
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 48
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 49
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 50
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 51
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 52
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 53
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 54
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 55
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 56
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 57
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 58
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 59
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 60
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 61
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 62
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 63
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 64
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 65
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 66
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 67
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 68
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 69
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 70
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 71
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 72
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 73
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 74
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 75
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 76
Молодые сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области торжественно приняли присягу, Фото: 77
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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:20 0
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