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90-летие Воздушно-десантных войск: как в Туле отметят юбилей

90-летие Воздушно-десантных войск: как в Туле отметят юбилей

День ВДВ в России традиционно отмечается 2 августа. В этом году у воздушно-десантных войск юбилей – 90 лет со дня основания.

Все мероприятия пройдут на площади Ленина.

Публикуем полную афишу: 

 

Время проведения

Проводимые мероприятия

10.05-10.20

Открытие торжественного мероприятие, выступление официальных лиц

10.25-10.30

Прохождение торжественным маршем

10.30-10.35

Плац-парад военного оркестра

10.35-10.50

Показательное выступление расчетов воинов-десантников дивизии в подготовке вооружения и техники

10.50-11.00

Показательные выступления разведывательного батальона по захвату объекта

11.00-11.05

Показательные выступления разведывательного батальона по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя

11.05-11.10

Выступление воинов-спортсменов и воспитанников спортивных школ города (гимнастика, гири, бокс, самбо, дзюдо, рукопашный бой, футбол)

11.10-11.15

Выступление спортсменов-парашютистов, парашютная акробатика (награждение спортсменов-парашютистов, фотографирование)

 

11.15-13.00

(для гостей праздника)

Организация работы выставки боевой и специальной техники, стрелкового оружия, средств десантирования, образцов обмундирования, угощение солдатской кашей

11.15-13.00

Концерт творческих коллективов Тулы
 
Также с 9.00 до 13.00 будет организована работа пункта приема на военную службу по контракту по Тульской области.
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Автор: Владимир Сундуков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:48 +2
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