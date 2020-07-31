90-летие Воздушно-десантных войск: как в Туле отметят юбилей
День ВДВ в России традиционно отмечается 2 августа. В этом году у воздушно-десантных войск юбилей – 90 лет со дня основания.
Все мероприятия пройдут на площади Ленина.
Публикуем полную афишу:
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Время проведения
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Проводимые мероприятия
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10.05-10.20
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Открытие торжественного мероприятие, выступление официальных лиц
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10.25-10.30
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Прохождение торжественным маршем
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10.30-10.35
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Плац-парад военного оркестра
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10.35-10.50
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Показательное выступление расчетов воинов-десантников дивизии в подготовке вооружения и техники
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10.50-11.00
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Показательные выступления разведывательного батальона по захвату объекта
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11.00-11.05
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Показательные выступления разведывательного батальона по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя
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11.05-11.10
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Выступление воинов-спортсменов и воспитанников спортивных школ города (гимнастика, гири, бокс, самбо, дзюдо, рукопашный бой, футбол)
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11.10-11.15
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Выступление спортсменов-парашютистов, парашютная акробатика (награждение спортсменов-парашютистов, фотографирование)
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11.15-13.00
(для гостей праздника)
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Организация работы выставки боевой и специальной техники, стрелкового оружия, средств десантирования, образцов обмундирования, угощение солдатской кашей
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11.15-13.00
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Концерт творческих коллективов Тулы