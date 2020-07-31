Фото очевидца.
В ДТП на Новомосковском шоссе в Туле пострадали три человека
Столкнулись грузовик и «Рено».
Утром 31 июля в Туле на Новомосковском шоссе произошло серьезное ДТП — столкнулись грузовик ГАЗ и «Рено». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, предположительно, легковушка выехала на полосу встречного движения.
На данный момент есть информация о трех пострадавших. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали ДТП.
Из-за аварии образовалась серьезная пробка. Сотрудники Госавтоинспекции ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке дороги.
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