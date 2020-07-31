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В ДТП на Новомосковском шоссе в Туле пострадали три человека
Фото очевидца.

В ДТП на Новомосковском шоссе в Туле пострадали три человека

Столкнулись грузовик и «Рено».

Утром 31 июля в Туле на Новомосковском шоссе произошло серьезное ДТП — столкнулись грузовик ГАЗ и «Рено». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, предположительно, легковушка выехала на полосу встречного движения.

На данный момент есть информация о трех пострадавших. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали ДТП.

Из-за аварии образовалась серьезная пробка. Сотрудники Госавтоинспекции ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке дороги.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:49 +2
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