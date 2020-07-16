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Тулячка забыла в примерочной кошелёк и лишилась денег

Тулячка забыла в примерочной кошелёк и лишилась денег

Злоумышленник вытащил купюры и скрылся, но позже был задержан.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник нашел в примерочной одного из магазинов Привокзального района забытый покупательницей кошелёк и вытащил оттуда 12 тысяч рублей.

Спохватившись, женщина вернулась в магазин и, обнаружив пропажу денег, обратилась в полицию. При просмотре записей с камер видеонаблюдения оперативникам удалось выяснить личность вора.

27-летний неработающий ранее судимый мужчина был задержан и признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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